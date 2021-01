Como saber se suas unhas estão saudáveis?

Você tem o hábito de manter sua unhas limpas? Sabia que através dela podemos identificar inúmeras doenças?

Toda mulher gosta de desfilar por aí com unhas bem feitas. Elas exercem função mais do que estética no nosso corpo, pois elas protegem as pontas dos dedos e ainda podem indicar como anda a nossa saúde.

Quando a unha tem formato de colher, por exemplo, bem arredondada, é um sinal de que a pessoa pode estar sofrendo de problemas cardiovasculares ou pulmonares, como asma e bronquite, que afetam a circulação.

Se falta algum tipo de vitamina no corpo, como a C, a produção de alguns hormônios pode ser afetada, assim como a fabricação de queratina, deixando as unhas com um aspecto diferente do saudável. No caso da diabetes as unhas crescem avermelhadas e cheias de ondulações.

Manchas brancas

Geralmente, são causadas por trauma na lâmina ungueal, nome dado a produção cutânea formada de queratina compactada, que é composta de proteína, enxofre, água, cálcio e ferro. Esses machucados podem acontecer na manicure, por exemplo.

Manchas marrom-enegrecidas

Esse tipo de mancha pode indicar condições benignas (como uma micose com coinfecção bacteriana), ou um problema mais grave: o melanoma.

Unhas brancas e avermelhadas

O branco perto da cutícula e o vermelho em direção à ponta da unha podem significar doenças nos rins. Esse tipo de problema também pode começar a surgir após sessões de quimioterapia.

Marcas brancas junto às cutículas

A presença dessa característica nas dez unhas das mãos, com exceção da ponta, pode indicar diabetes, insuficiência cardíaca e cirrose hepática.

Tom amarelado e textura espessa

É sinal de doenças no pulmão e no intestino.