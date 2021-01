Confira as descobertas científicas mais impressionantes de 2020

Com o trabalhando incessante em busca por uma vacina eficaz e segura contra a covid-19 em tempo recorde, outros eventos importantes podem ter passado despercebidos. Pensando nisso, o R7 realizou uma curadoria das descobertas científicas mais impressionantes de 2020.

Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram o primeiro sistema de inteligência artificial (IA) a se estender além da detecção do câncer, com alto desempenho para classificação e dimensão do tumor. Ao longo dos testes, a tecnologia se mostrou capaz de identificar a doença 98% de sensibilidade e 97% de especificidade.

Para isso, foram coletadas mais de um milhão de imagens de partes de lâminas de tecido tingido retiradas de biopsias de pacientes (imagem acima). Cada imagem foi classificada por patologistas especializados para ensinar a IA como diferenciar os tecidos saudáveis dos anormais.

Cientistas australianos que navegavam na extremidade norte da Grande Barreira de Corais da Austrália a bordo de um navio de pesquisa da Schmidt Ocean Institute (SOI), sediada nos Estados Unidos, descobriu um arranha-céus de corais com cerca de 500m de altura – mais alto que o edifício Empire State, em Nova York. Um robô subaquático foi usado para explorá-lo (imagem acima).

Segundo especialistas, trata-se da primeira descoberta do tipo em 120 anos. A diretora-executiva da SOI, Jyotika Virmani, acredita que os dados de mapeamento e imagens subaquáticas ajudarão a entender este novo recife e seu papel dentro de seu ecossistema.

Uma pesquisa liderada por estudiosos do St. Johns College, da Universidade de Cambridge e da Universidade de Copenhagen, desafiou a teoria comumente aceita de que o povo Clovis foi o primeiro habitante humano das Américas, há 15 mil anos.

Cientistas do Instituto Francis Crick e da Universidade de Oxford, ambos no Reino Unido, da Universidade de Viena, na Áustria, e arqueólogos de mais de dez países descobriram que os cachorros se dividem em raças desde a Era do Gelo, há 11 mil anos.