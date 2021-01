Corinthians e Palmeiras podem ajudar São Paulo a ser campeão

Na reta final do Campeonato Brasileiro, cuja 28ª rodada tem início na quarta-feira (6), destacam-se três favoritos ao título: São Paulo, Flamengo e Atlético-MG. Nesta ordem mesmo, apesar do Galo estar à frente do Rubro-Negro pelos critérios de desempate.

Para São Paulo e Atlético-MG, faltam 11 jogos. Com um jogo a mais para fazer, totalizando 12, o Flamengo pode diminuir a distância do São Paulo para quatro pontos.

Tudo isso, em teoria. Na prática, a situação é outra. Isso porque o jogo que falta ao Flamengo é o da 23ª rodada, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Já classificado para as finais da Copa do Brasil, que ocorrerão nos dias 3 e 10 de fevereiro, contra o Palmeiras, o Grêmio aproveitará esse tempo para tentar ficar próximo da Libertadores de 2021, já que, neste momento, ocupa a 5ª posição, com 45 pontos, mas um jogo a menos do que o rival Inter.

Portanto, não será nada fácil para o Flamengo vencer o Grêmio e diminuir a diferença para o São Paulo de uma maneira que possa se manter animado. Um empate da equipe de Rogério Ceni com o time gaúcho não será satisfatório.

A situação na tabela é um fator que irá influenciar. Muitos dos adversários de cada um dos favoritos estarão lutando por um objetivo na competição, alguns contra o rebaixamento, outros por uma vaga na Sul-Americana e outros pela Libertadores.

O São Paulo vai encarar a seguinte sequência: Red Bull (fora), Santos (casa), Athletico (f), Inter (c), Coritiba (c), Atlético-GO (f), Palmeiras (c), Ceará (c), Grêmio (f), Botafogo (f) e Flamengo (c).