Corpo de Bombeiros e parceiros iniciam operação de descontaminação de locais públicos

Foi lançada ontem (13) a operação de descontaminação de locais públicos, que será executada pelo Corpo de Bombeiros. O trabalho de prevenção contra o novo coronavírus foi viabilizado por meio de uma parceria com a Câmara Municipal e prefeitura de Rondonópolis.

A operação foi lançada de forma oficial em uma rápida cerimônia realizada na sede da Coder, que contou com a presença do diretor Operacional do Corpo de Bombeiros, coronel BM Dércio, do presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), do presidente da Coder, Argemiro Ferreira, entre outras autoridades.

Na ocasião, o presidente da Câmara destacou a importância do trabalho em conjunto entre as instituições e a importância desta medida preventiva no combate ao Covid-19, ressaltando a presteza do Corpo de Bombeiros, que se dispôs a realizar o trabalho preventivo.

Já o coronel BM Dércio falou a importância do somatório de esforços das instituições para atuar contra a disseminação da Covid-19, destacando ainda que o Corpo de Bombeiros está e estará sempre imbuindo em ações como esta, que para ele é um serviço de suma importância para a saúde da população. Ele ainda colocou a Corporação a disposição para novas parcerias que visem a proteção de vidas, do patrimônio e que visem bem servir a sociedade.

O trabalho de descontaminação visa higienizar os principais bens e espaços públicos do município. Para tanto, as equipes utilizarão uma solução contendo ácido hipoclorídrico para a realização do trabalho. A descontaminação ocorrerá enquanto perdurar a pandemia e será realizada todos os dias, exceto aos domingos, no período das 18:00 as 22:00.

Ainda ontem, os Bombeiros fizeram a descontaminação da Praça Brasil, do ESF Alfredo de Castro, ESF Paulista, ESF Atlântico/Europa, ESF Parque São Jorge e da ESF André Maggi.