Corpo de Terezinha Silva será sepultado na tarde deste sábado (16)

O corpo da presidente do Sanear, Terezinha Silva, morta da manhã de hoje (15) quando ia para o trabalho na autarquia que comandava, será sepultado as 17 horas de amanhã (16). Ela está sendo velada no Cemitério da Vila Aurora, mesmo local onde será sepultada.

O crime que vitimou Terezinha aconteceu logo pela manhã, por volta de 7 horas, e chocou a cidade, com a crueldade do crime e a frieza dos executores do crime, que emparelharam uma moto ao lado da caminhonete que transportava a presidente da autarquia e, no momento em que ela parou no semáforo, o passageiro da moto disparou vários tiros, que a atingiram na região da cabeça.

Terezinha Silva foi levada para a Santa Casa, mas não resistiu e acabou morrendo.

A Polícia Militar intensificou as rondas à procura dos executores do crime, que é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).