Criança cai de bicicleta e tem o pescoço perfurado pelo guidão da mesma

Uma criança de apenas 10 anos ficou gravemente ferida após cair da sua bicicleta e ter o pescoço perfurado pelo guidão da mesma. O acidente aconteceu na tarde de domingo (3), por volta de 14h30 na zona rural do Distrito da Galiléia, distante cerca de 50 quilômetros de Rondonópolis, e a criança foi atendida pelo Samu e encaminhada para o Hospital Regional.

No momento do acidente, a família do menino chamou pelo Samu, mas diante da gravidade dos ferimentos da criança, colocaram o mesmo no carro da família e vieram para Rondonópolis, encontrando com a viatura do Samu na entrada da cidade, sendo imediatamente atendido pelos socorristas.

De acordo com informações do Samu, assim que foi retirada do veículo da família, a criança passou pelo protocolo de pacientes com trauma e foi imediatamente levado para o Regional, onde a equipe da pediatria já aguardava pelo menino.

No momento em que foi entregue, o menino estava desacordado e com o início de uma parada cardiorrespiratória, recebendo os primeiros cuidados ainda dentro da viatura do Samu e acabou acordando já dentro do Hospital Regional, onde foi encaminhado para o Centro Cirúrgico.

O menino continua internado e em estado grave. Ele deve ser transferido para a Santa Casa ainda hoje.

A equipe do Samu que atendeu a criança se emocionou por ter salvado a vida da mesma.