Criança de 8 tenta proteger a mãe de ser agredida e é esfaqueado pelo pai

Um menino de 8 anos foi ferido com uma faca pelo próprio pai quando tentava defender a mãe no Jardim Itália em Rolândia, no norte do Paraná, nesta sexta-feira (29).

Foto: Montagem/RIC Mais/Ana Contato/RIC Record TV

De acordo com a polícia, no início da tarde, Daiane Natalice Moreira dos Santos, de 27 anos, estava com os filhos em casa quando foi surpreendida com a chegada de seu ex-marido, Sérgio Antônio Dias, de 46 anos.

Armado com uma faca, ele atacou a ex-companheira na frente das crianças e desferiu vários golpes na mulher. Na tentativa de proteger a mãe, o filho do casal interferiu e acabou sendo ferido no braço.

Mãe e filho foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Rafal, onde permanecem internado. A criança está fora de perigo, já Daine se encontra em estado grave com ferimentos nos braços, rosto, nas costas e nas mãos.

Sérgio chegou a fugir do local, mas acabou preso algumas horas depois na região central da cidade. Junto com ele foi encontrada a arma usada no crime.