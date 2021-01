Criança de um ano sofre traumatismo craniano (atualizada)

Uma criança de apenas 1 ano e sete meses sofreu um traumatismo craniano após ser atingida pelo coice de um cavalo. O acidente aconteceu hoje (5) em uma propriedade rural localizada na região da Serra da Petrovina, onde a família da criança passava alguns dias.

De acordo com o apurado pelo AgoraMT, a família da criança seria de Rondonópolis e estaria passando alguns dias na fazenda dos avós maternos da mesma e, num momento de descuido, ele acabou sendo atingido pelo coice de um cavalo, que o acertou na cabeça.

Desesperada, a família da criança entrou em contato imediatamente com o Samu, que prontamente se deslocou com uma Unidade Avançada e encontrou com a família da criança cerca de 5 quilômetros após a cidade de Pedra Preta, onde prestou os primeiros socorros ao menino, que em seguida foi encaminhado para o Hospital Regional em estado grave.

ATUALIZADA AS 16HS

O Portal AgoraMT apurou que o menino é neto do vereador Denilson Sodré, o Dico, muito conhecido em Rondonópolis.

A criança teria sofrido afundamento do crânio e passado por uma cirurgia ainda no Hospital Regional e depois encaminhada ainda com vida para a Santa Casa, que possui uma UTI Pediátrica, mas em estado gravíssimo.

Veja abaixo um vídeo do momento em que a equipe do Samu encontra com a família da criança e presta os primeiros socorros à mesma.