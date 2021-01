Cuiabá conquista ato histórico e consegue vaga na Série A

O Cuiabá está na Série A do Campeonato Brasileiro 2021! O Dourado garantiu o acesso à elite do futebol nacional após o CSA empatar em 1 a 1 com o Brasil-RS, na noite desta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O Auriverde ainda enfrenta o Sampaio Corrêa, em jogo válido na 37ª rodada da Segundona, na Arena Pantanal.

O feito conquistado pelo Cuiabá, clube fundado em 2001, é histórico e coloca fim no jejum que durava 35 anos, de Mato Grosso não ter um time na elite do futebol brasileiro – o último havia sido o Operário-VG em 1986.

Com o empate entre CSA e Brasil-RS, o Cuiabá é o terceiro time a conseguir o acesso para a primeira divisão do Brasileirão