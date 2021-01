Cuiabá poderá garantir acesso a Série A já nesta terça-feira

Nesta terça-feira (19), o Cuiabá poderá conseguir uma conquista histórica para o futebol de Mato Grosso. Passado mais de 3 décadas depois, nosso estado poderá ter novamente um representante na elite do futebol brasileiro.

Para isso acontecer, o cálculo é simples: basta o Cuiabá vencer o Paraná, amanhã, em Curitiba, e contar com um tropeço do CSA-AL diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

O Dourado ocupa atualmente a 3ª colocação com 58 pontos, enquanto o CSA de Alagoas é o primeiro fora do G4 com 53 pontos, à cinco pontos de diferença. Caso essa hipótese não se concretize nesta rodada, os mato-grossenses terão mais duas oportunidades de buscar o acesso, diante do Sampaio Correa, em casa, e contra o CRB, em Maceió.

Para este confronto decisivo, a CBF escalou um árbitro FIFA. Bruno Arleu de Araujo, do Rio de Janeiro apita, sendo auxiliado por Thiago Henrique Farinha e Silbert Sisquim, também do Rio. Cristian Eduardo da Luz, do Paraná, será o quarto árbitro.

Paraná e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (19), pela 36ª rodada do Brasileirão Série B, às 20h30 (horário de Mato Grosso) no estádio Durival Britto, em Curitiba.