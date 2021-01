Curso técnico gratuito em agentes de saúde em MT divulga lista de aprovados

Foi publicada nesta segunda-feira (25.01), no site www.tacsmt.com.br, a lista dos aprovados para o curso gratuito de formação profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) em Mato Grosso.

No total, foram disponibilizadas 1.200 vagas em todo o estado. Os cargos a serem preenchidos são exclusivamente para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE) que possuem ensino médio completo e atuam em Mato Grosso. A aula inaugural será no dia 06 de fevereiro.

Segundo Milena Cavallari, da equipe de Gestão do TACS-MT, acessando o sistema de inscrição é possível ver o status dos interessados e as justificativas, que variam entre o não envio completo da inscrição dentro do prazo estabelecido, documentos errados ou não cumprimento dos requisitos necessários para realizar curso.

“Essa informação vai aparecer quando a pessoa realizar o login e acessar o perfil dela no sistema”, orienta Milena. Os candidatos, completa, também receberão uma confirmação da seleção por e-mail. “É importante se atentar que o e-mail poderá estar na caixa de lixeira e spam”, alerta.

Os módulos do curso serão semipresenciais, com aulas em formato de Ensino à Distância (on-line) e adição de duas aulas presenciais por mês, realizadas nos municípios polos de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Confresa, Cuiabá, Rondonópolis, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande. Os polos foram definidos conforme o número de inscritos em cada cidade e posição estratégica na região.

O curso é oferecido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Escola do Legislativo, com execução do Instituto Brasil Adentro (IBA), e apoio do Governo do Estado. A iniciativa surgiu após a instalação da Câmara Setorial Temática (CST) dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate à Endemias na ALMT, em agosto do ano passado.