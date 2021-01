De volta à Câmara, Cido Silva diz que irá priorizar habitação e saúde

Eleito para o seu quinto mandato não consecutivo em Rondonópolis, o vereador Cido Silva (PSC) diz que pretende priorizar a sua ação parlamentar na defesa da construção de moradias populares para famílias carentes e na área da saúde. O experiente político confirma que fará parte da base de apoio do prefeito José Carlos do Pátio (SD), mas avisa que isso com a independência que o mandato lhe confere.

Nascido em Rondonópolis e hoje com 55 anos, Cido Silva relembra que dedicou muito de seus mandatos anteriores para ajudar a viabilizar moradias populares para famílias de baixa renda, devido ao fato de o antigo Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, ser comandado por um membro de seu partido, coisa que pretende manter no novo mandato. “Só para se ter uma ideia, quando o ministro veio aqui para entregar o Dona Fiuca e o Magnólia (conjuntos habitacionais populares da cidade), eu fui o único vereador convidado para subir no palanque das autoridades. Isso pelas inúmeras idas e vindas a Brasília lutando e correndo atrás de moradias para o povo. E eu vou continuar nessa luta”, anunciou.

Ele cita o fato de que o déficit habitacional em Rondonópolis é muito grande, com cerca de 14 mil famílias cadastradas na Secretaria de Habitação e à espera de uma casa para chamar de sua. “Eu acho inclusive que não é justo a gente continuar fazendo cadastros se a gente não tem casa para oferecer”, disparou.

Silva diz ainda que já tem mantido contato com o deputado Sebastião Rezende (PSC) e, que juntos pretendem levar para Brasília os projetos do Município para viabilizar a construção de novas moradias populares na cidade. “Já estou viabilizando uma agenda com o senador Wellington Fagundes para ele nos ajudar nisso”, completou.

Saúde

Outra área que pretende priorizar é a da saúde, atuando na defesa da retomada de cirurgias eletivas e outras, paralisadas em parte por conta da pandemia do novo coronavírus. “Está tudo parado e tem gente precisando e não sabe nem a data em que vai ser chamado. Vou cobrar isso”, disse Cido Silva.

Ele defendeu que o Hospital adquirido pela prefeitura, que fica na Avenida Lions Internacional, seja melhor equipado e que tenha uma ala para a realização das cirurgias, assim como diz que irá defender o reatamento de relações entre o Município e a Santa Casa, que há tempos não é das melhores. “Não pode isso. Lá atende todos, seja pelo SUS ou particular. Quem perde com isso é a população”, disse.

Relação com o Executivo

Com relação a como vai ser sua relação com o prefeito José Carlos do Pátio (SD), Cido Silva usa uma saída clássica. “O que foi de projeto bom para atender a população, nossos bairros, o vereador Cido Silva é cem por cento alinhado. O que não for, se for polêmico ou não for bom, nós vamos ser contra. Nós recebemos para trabalhar pela cidade”, concluiu.