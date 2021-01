Decreto ordena retorno ao trabalho de funcionários com até 65 anos

A prefeitura de Rondonópolis publicou um decreto que ordena o retorno ao trabalho dos funcionários públicos com até 65 anos de idade, desde que estejam em perfeitas condições de saúde. Esses servidores, que estavam afastados do trabalho devido ao fato de serem idosos e pertencerem ao grupo de risco, em virtude da pandemia do novo coronavírus, deverão retornar ao trabalho no próximo dia 15.

A princípio, esses funcionários deverão trabalhar apenas no expediente interno, sem contato com o público externo, mas isso apenas para os servidores que não exerçam funções diretamente ligadas ao público. Os encarregados dos diversos departamentos das repartições públicas devem preparar o ambiente de trabalho para que essas pessoas possam trabalhar, com distanciamento e distribuição de álcool em gel, entre outras medidas.

Sem querer aprofundar no assunto e sem negar a necessidade do trabalho desses funcionários, a adoção dessa medida, assim como todas que de alguma forma provoque ou possibilite a aglomeração de pessoas, esse retorno pode contribuir para o aumento ainda maior do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na cidade.