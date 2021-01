Denúncia auxilia identificação de pontos de tráfico de droga e oito pessoas são detidas

Equipes do 10º BPM prenderam na noite desta quarta-feira (06.01), sete homens e uma mulher por tráfico de droga.

Os policiais realizavam ronda e foram informados que uma chácara na Estrada da Guia seria ponto de venda e consumo de entorpecente. No imóvel, o proprietário autorizou a vistoria. Durante o procedimento, os policiais encontraram uma porção grande de maconha.

Questionado, disse que tinha comprado de um homem no bairro Vista Alegre, em Cuiabá. Na casa denunciada, os militares encontraram o suspeito apontado.

Ele confirmou que realizava entrega de drogas. Dentro da residência estava o resto do bando. Na vistoria foram localizados seis pacotes grandes de maconha, dinheiro, máquina de cartão e uma balança.

