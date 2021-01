Depois de muita negação e demora, população começa a ser vacinada

Depois de muita polêmica e discursos negacionistas, inclusive da parte de autoridades, o que acabou por atrasar o início da imunização em massa da população brasileira, os obstáculos foram superados e a população finalmente começou a ser imunizada.

As duas vacinas em produção no país, a CoronaVac e a do laboratório AstraZeneca, foram finalmente aprovadas pela Anvisa e a primeira pessoa inclusive já foi vacinada, uma enfermeira paulista, que recebeu a primeira dose do imunizante da SinoVac desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan.

Em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes (DEM) já anunciou que começa a imunização ainda nessa segunda-feira (18) e para alívio geral da população, a expectativa é que nos próximos meses toda a população seja enfim vacinada.

Apesar de começar com atraso em relação inclusive a outros países da América do Sul, o Brasil conta com um sistema público de saúde bastante capilarizado, o que deve facilitar muito a missão de imunizar a população, bastando apenas que o Governo Federal providencie a aquisição das vacinas para que em pouco tempo todos possamos respirar aliviados, mesmo que usando máscaras.

Vamos acompanhar a situação, mas agora com um fio de esperança de no futuro. Que venha a vacina!