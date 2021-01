Deputada crê em diálogo com o governo sobre isenção da contribuição de aposentados

“O que não houve de compreensão por parte do governo do estado é que nós nunca quisemos enfiar nada goela abaixo com relação à isenção da contribuição previdenciária dos aposentados e inativos. O que a gente sempre quis é uma negociação por parte do governo. Até julho do ano passado eles nunca haviam contribuído com a previdência. De repente é aprovada uma lei que em que eles passam a contribuir. Imagina o baque de um idoso que possuía renda de R$ 5mil e com a contribuição passou a receber R$ 4 mil por causa do desconto. No mínimo ele vai deixar de pagar o plano de saúde ou de comprar remédios, pois sabemos que a maioria não tem expectativa de geração de outro tipo de renda”, explicou a deputada estadual Janaina Riva (MDB), na manhã desta sexta-feira (29.01), sobre a expectativa de abertura de um diálogo com o governo do estado que vetou a lei aprovada na Assembleia e que previa essa isenção.

Pelos trâmites legais, os deputados têm autonomia para derrubar o veto do governador e promulgar a lei, porém, a parlamentar reforça que o melhor caminho pra solucionar esse problema é o diálogo e a busca de uma alternativa que não prejudique tantos os aposentados e pensionistas, mas não seja também tão prejudicial aos cofres públicos.

“O que é desesperador para os aposentados é o fato de o governo não ter feito nenhuma proposta ou dado qualquer sugestão para a gente equilibrar isso. E é isso que nós deputados propusemos de repente de fazer uma correção de alíquota pra quem ganha mais, ou mexer em algum fundo. Enfim abrimos diversas possibilidades para que isso fosse feito. Eu cheguei a achar que o MT Prev fosse mandar alguma proposta pra gente discutir porque todos os deputados estão abertos ao diálogo. Nossa única vontade é fazer uma correção na alíquota que foi implantada de 14%”, explica.

Segundo a parlamentar a esperança e a busca agora são para que o governo do estado envie uma proposta com relação à contribuição dos aposentados para negociar com os deputados antes da sessão de apreciação dos vetos que deve ocorrer na próxima semana.