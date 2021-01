Deputada democrata diz que presidente ‘é um perigo para o país e deve sair’

No discurso que abriu os debates sobre o segundo impeachment do presidente dos EUA, Donald Trump, nesta quarta-feira (13), a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, chamou o republicano de um “perigo para o país”, por ter incitado a invasão ao Capitólio, sede do Congresso, na semana passada.

“Temos uma responsabilidade de honrar nosso juramento de defender a Constituição contra todos os inimigos. Enfrentamos uma insurreição que violou o Capitólio e tentou derrubar a vontade do povo. Nós sabemos que o presidente dos EUA incitou essa insurreição, essa revolta armada contra nosso próprio país. Ele precisa sair. Ele é um perigo claro e presente contra a nação”, afirmou a parlamentar.

Ela também criticou Trump por contestar continuamente os resultados da eleição presidencial de novembro, que terminou com a vitória do democrata Joe Biden. Desde a votação, o presidente vem afirmando, sem apresentar provas, que foi vítima de uma fraude eleitoral e tentou alterar os votos em diversos Estados.

O debate antes da votação dos termos do impeachment deverá durar pelo menos duas horas. A votação deve ser iniciada por volta das 16h30, no horário de Brasília. Segundo relatos, diversos republicanos devem votar a favor da remoção de Trump, ao contrário do impeachment anterior, quando toda a bancada do partido decidiu contra.