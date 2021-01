DERF prende receptador e soluciona caso de roubo no Jardim Adriana

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis prenderam na tarde de hoje (14) um homem acusado de receptação de produtos roubados. Com ele, os policiais apreenderam diversos objetos provavelmente produto de roubos e acabou solucionando um caso ocorrido na noite do último dia 27, quando quatro indivíduos desligaram o padrão de luz elétrica da residência e invadiram a mesma, fazendo a família refém por algumas horas.

O suspeito, um jovem de 18 anos, foi preso no bairro Pedra 90, e com ele, os policiais localizaram uma televisão de 55 polegadas, que teria sido roubada da residência no Jardim Adriana.

De acordo com o delegado Santiago Sanches, a Derf tem investigado diversos roubos ocorridos na cidade no final do ano e, no meio das investigações, os policiais acabaram chegando no receptador. “Na noite dia 27 para o dia 28, os indivíduos adentraram a residência e surpreenderam a família dormindo. Sob a ameaça de uma arma de fogo, renderam as vítimas e levaram um veículo Kia Sportage e fizeram um verdadeiro limpa na casa”, contou o policial.

Ainda de acordo com o delegado, parte da quadrilha já foi presa e os que ainda não foram presos já foram identificados e são procurados pela polícia. “Nós continuamos as investigações para recuperar os demais objetos e hoje localizamos duas televisões e um videogame, que é produto do crime de roubo ocorrido aí no dia 28”, completou.

Outra ocorrência

Em outra ocorrência, policiais da Derf localizaram uma pessoa com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e furto e, na residência dessa pessoa, eles encontraram mais três televisões, possivelmente produtos de roubos ou furtos. “Caso algum cidadão reconheça os objetos, é só nos procurar com o Boletim de Ocorrência para fazer o reconhecimento e fazermos a entrega dos objetos”, afirmou o delegado.

