Diretoria da Santa Casa participa de reunião com vereadores

A diretoria da Santa Casa Rondonópolis se reuniu com alguns vereadores para apresentar os relatórios de recursos recebidos nos últimos meses pelo hospital. De forma detalhada, a Superintendente Bianca Talita Franco demonstrou todos os valores recebidos por competência de poderes. Também, quais os serviços realizados com tais investimentos.

Na oportunidade, o presidente da Casa de Leis, Roni Magnani, destacou a ida de alguns legisladores à Cuiabá para tratar, com o gestor da pasta no estado, das questões referentes à saúde da região sul de Mato Grosso. Acompanhados dos deputados estaduais Sebastião Rezende e Delegado Claudinei, debateram uma série de demandas, como a realização de cirurgias no período de pandemia, a distribuição de vacinas para a Covid-19, bem como os repasses financeiros do estado a Rondonópolis e a possibilidade da contratação de novos leitos de UTI.

Durante a reunião, outros vereadores também fizeram o uso da palavra solicitando informações e sugerindo ações a serem implementadas no hospital pela gestora, como a realização de cirurgias eletivas, evitando que pacientes da cidade precisem se deslocar a outro município para ser submetido ao procedimento.

Ao final da reunião, Bianca Talita sugeriu uma união de forças para que Rondonópolis minimize os problemas na saúde e possa dar segurança e tranquilidade aos que precisam de cuidados. “Precisamos estar juntos para, assim, ajudarmos o maior número de pacientes possível, com serviços de qualidade e com agilidade. Estamos fazendo a nossa parte, mas nos propomos a fazer mais, desde que haja unidade. Sei que a Câmara de Vereadores pode contribuir e, por isso, estou aqui, para pedir ajuda neste projeto”, concluiu.