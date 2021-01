Dois foragidos da Justiça são presos em unidades hospitalares

Mais dois foragidos da Justiça foram presos pela Polícia Civil, no final da tarde de segunda-feira (4) em Cuiabá, durante diligências investigativas realizadas pela Gerência Estadual de Polinter e Capturas.

As ações aconteceram sucessivamente, em diferentes unidades de saúde na capital. Um dos foragidos presos responde a processo na Justiça de Goiás por homicídio qualificado. O segundo vinha sendo procurado pela Justiça de Tangará da Serra (239 km a médio norte de Cuiabá) por sentença condenatória pelo crime de roubo.

A primeira prisão aconteceu 24 horas após a expedição do mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito de 33 anos, decretado pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia. Após a detenção, o preso foi conduzido até a Polinter para as providências cabíveis e posteriormente recambiado para Goiás.

A outra ação em cumprimento ao mandado de prisão foi realizada no Hospital Municipal de Cuiabá, onde o suspeito de 27 anos está hospitalizado em decorrência de ferimentos provocados por arma branca.

O rapaz teve a prisão deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra pela prática de crimes contra o patrimônio. Ele foi condenado à pena de 8 anos de prisão em regime fechado.

Conforme apurado, o preso também responde processos por cometer, de forma reiterada, furto e roubo qualificado e possui antecedentes com indiciamentos por dano qualificado, tentativa de furto e ameaça.

Ele teve o mandado cumprido no hospital e após receber alta será submetido a exame de corpo de delito e posteriormente encaminhado a uma unidade prisional do Estado, ficando à disposição do Poder Judiciário.