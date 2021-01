Dois menores são detidos pela PM portando diversas porções de droga

Dois menores de idade foram apreendidos pela Polícia Militar suspeitos de tráfico de drogas. As apreensões aconteceram por volta de 12h20, no bairro Vila Planalto e com os menores os policiais encontraram ao todo 47 porções de uma substância análoga a pasta-base de cocaína.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, uma guarnição da PM fazia rondas pela região do bairro Jardim Planalto, quando se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita.

Os policiais então abordaram a dupla e no momento em que fizeram uma revista pessoal nos dois, foram encontrados com o menor T.A.L.S, de 15 anos, 28 porções de uma substância que aparenta ser pasta-base de cocaína e, com o outro menor, de iniciais D.F.C.F, de 17 anos, foram encontradas outras 19 porções da mesma droga.

Com os dois menores também foram apreendidos dois aparelhos de celular.

Diante dos fatos, os dois foram apreendidos e encaminhados para a 1ª Delegacia, onde posteriormente um dos menores foi entregue aos cuidados dos pais, por conta de ser a primeira vez que o mesmo é detido, enquanto o outro foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.