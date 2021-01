Doses da vacina contra a Covid-19 já estão em Mato Grosso

Após uma série de desencontros ao longo do dia, as doses da vacina contra Covid-19 que irão imunizar os primeiros mato-grossenses já estão no estado.

O avião que transportou as vacinas pousou no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por volta das 19hs30mim. Ao todo foram enviadas pelo Ministério da Saúde 126.160 (cento e vinte e seis mil cento e sessenta) doses nessa primeira remessa.

O governador Mauro Mendes e o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, foram até Garulhos, em São Paulo, acompanhar o repasse e aproveitaram para conversar com o ministro Eduardo Pazzuelo sobre o cronograma de disponibilização de doses.

Após o desembarque as doses foram escoltadas até a Central de Distribuição em Cuiabá pela Polícia Federal, que também irá fazer a guarda do local.

Os primeiros imunizados serão vacinados em instantes em cerimônia no Hospital Metropolitano em Várzea Grande, que é referência no atendimento de pacientes com Covid-19 no estado.

A primeira imunizada trabalha no hospital, é a técnica de enfermagem Luiza Batista Almeida, 45 anos, que atua no atendimento de pacientes internados em UTI’s (Unidades de Tratamento Intensivo).

O lote com mais de 120 doses traz as duas que devem ser aplicadas na campanha. O secretário Gilberto Figueiredo deve se reunir pela manhã com secretários municipais para definir os repasses de doses.

A primeira etapa prioriza trabalhadores da saúde, linha de frente, indígenas e idosos.