Vacina contra Covid será encaminhada aos municípios nesta terça (19)

O primeiro lote da vacina Coronavac chegará no Estado no final da tarde de hoje em um voo da empresa Latam. Serão 65,7 mil doses, que irão contemplar 32,5 mil pessoas, já que o lote é para as duas doses.

Assim que a vacina chegar, ela será escoltada por agentes da Polícia Federal até o Centro de Distribuição do Governo do Estado. A previsão é que entre a chegada da vacina e a entrega para a Secretaria de Estado de Saúde decorra um prazo de duas horas.

Quando a vacina chegar no Centro de Distribuição será feita a separação do medicamento para o envio aos municípios, que começará nas primeiras horas de terça-feira (19).

Todo o processo irá obedecer o grupo prioritário estipulado pelo Ministério da Saúde. Além disso, a secretaria também deverá analisar a quantidade de vacinas pelo número de pessoas desse grupo, já que o total enviado nesse momento para o Estado não é suficiente para atender toda a demanda.

“Esses dados estão todos sendo levados em consideração pelos nossos técnicos para que possamos fazer o encaminhamento da vacina. O procedimento será tanto por via área como terrestre, para agilizar a entrega”, explicou o secretário Gilberto Figueiredo, que já está a caminho de Mato Grosso, após participar, na manhã desta segunda-feira (18), do ato do Ministério da Saúde, de entrega simbólica da medicação aos estados.

Campanha Nacional

Cumprindo com o que determinou o Ministério da Saúde, o Governo de Mato grosso aplicará a primeira vacina em um mato-grossense ainda nesta segunda-feira (18). O local e horário deverão ser informados no início da tarde de hoje.