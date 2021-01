Dr. Felipe diz que fará “oposição com proposição” à gestão Pátio

O médico obstetra José Felipe Horta Filho, o Dr. Felipe, eleito vereador em Rondonópolis com 1.154 votos pelo Podemos na última eleição, diz que pretende ter uma postura independente em relação à administração municipal da cidade, sob o comando do prefeito José Carlos do Pátio (SD). Estreante no mandato, ele faz parte do grupo de vereadores que prometem fazer oposição ao Executivo, mas ele adianta que fará uma “oposição com proposição”, em suas próprias palavras.

Hoje com 48 anos, nascido em Rondonópolis, no antigo Hospital São Marcos, Felipe Horta conta que nasceu prematuro e que ficou um mês na incubadora antes de poder ir para casa. Formado em Medicina pela UFMT de Cuiabá, ele conta que o contato com a população mais carente dos bairros e o conhecimento dos seus problemas e angústias foram os fatores que o encorajaram a disputar a vereança. “Sempre trabalhei diretamente com a população, cinco anos como médico em Postos de Saúde da Família e 14 anos como ginecologista obstetra na rede pública e privada. Conheço de perto os problemas de nossa cidade, por isso decidi ser candidato”, explicou.

Um dos quatro vereadores da atual legislatura que já anunciaram que pretendem atuar na oposição à gestão Pátio, o novato na vereança faz questão de deixar claro que mesmo não se alinhando aos aliados do prefeito, também não pretende fazer uma oposição radical. “Quero trabalhar por toda cidade, estarei à disposição do prefeito eleito, aberto a discutir e dar sugestões que beneficie toda cidade. Tudo o que o prefeito precisar da gente e for bom para ele e para nós, população, nós vamos ajudar. Quero ser uma oposição de proposição”, disparou.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Dr. Felipe diz ainda que pretende focar sua atuação na Câmara na área da saúde e que será um defensor da expansão e melhoria dos cursos universitários ligados à área. “Acredito na transformação através da educação, e por isso que quero ser um porta-voz, um defensor dos cursos de Medicina e enfermagem da UFR. Sou ginecologista obstetra, sou grande entusiasta e defensor das mulheres, fui o médico que ajudou a fundar a rede de atendimento da mulher violentada em Rondonópolis, em 2004, e pretendo continuar apoiando”, declarou.

FUTURO POLÍTICO

Primeiro e único vereador eleito pelo Podemos em Rondonópolis, tendo conseguido uma votação expressiva, ele conta se reunirá no final de semana com membros do partido e com o deputado federal José Medeiros, presidente estadual da legenda, para fazer uma análise das eleições passadas e discutir projetos futuros para o nosso município e estado.

“Como vereador eleito, meu maior projeto é ser fiel aos meus princípios e aos meus eleitores, pautado na coerência e honestidade”, finalizou.