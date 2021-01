Dr. Manoel assume vaga na Câmara nesta sexta (22)

O médico rondonopolitano Manoel da Silva Neto, o Dr. Manoel (SD), que ficou na segunda suplência de uma vaga de vereador nas eleições passadas, assumirá o mandato nessa sexta-feira (22). A sua posse no cargo será feita em uma rápida cerimônia realizada a partir de 8h30, no próprio prédio da Câmara e logo em seguida ele já participará de uma Sessão Extraordinária, já como vereador.

Médico bastante conhecido e vereador por três mandatos intercalados, Dr. Manoel obteve 958 votos na eleição de 2020, ficando apenas na segunda suplência. Ele foi eleito vereador pela primeira vez no ano de 2000 e não se reelegeu na eleição seguinte. Ele voltou à Câmara em 2008 e reeleito em 2012.

Em 2016, ele foi candidato a vice junto com o ex-prefeito Percival Muniz, mas a chapa não conseguiu sucesso nas urnas.

Ele assumirá a vaga de vereador no lugar de Adilson do Naboreiro, também do Solidariedade, que se afastou do mandato na última quarta-feira (20) para assumir a Secretaria de Agricultura e Pecuária do município. A princípio, quem assumiria a vaga deixada por Naboreiro seria o também ex-vereador Juary Miranda, morto no último dia 2 passado.

Com isso, a vaga acabou ficando com o médico, que já afirmou que pretende atuar principalmente na área da saúde. “É a área que mais conheço e onde tenho mais a contribuir. Rondonópolis precisa de representantes da saúde na Câmara e os problemas de falta de oxigênio em Manaus, por exemplo, nos prova o quanto é necessário representantes da saúde na política”, declarou.

Ele ainda disse que pretende atuar fortemente para diminuir as filas por cirurgias eletivas e outros procedimentos médicos que existem na cidade, com centenas de pessoas aguardando pelos mesmos.