Dr. Manoel toma posse na Câmara e promete lutar pela saúde

O médico Manoel da Silva Neto, o Dr. Manoel (SD) foi empossado na manhã de hoje (22) no cargo vereador por Rondonópolis. Ele assume na vaga deixada pelo seu colega de partido Adilson do Naboreiro, que se licenciou para assumir a Secretaria de Agricultura e Pecuária do município.

A sua posse se deu em Sessão Extraordinária do Legislativo realizada no período da manhã e prometeu lutar pela área da saúde. “Essa pandemia vem nos mostrar muita coisa. Inclusive até eu acabei adoecendo, fiquei na UTI como é de conhecimento de grande parte da população. Essa pandemia veio nos mostrar que independente da nossa classe social, sejamos mais ricos, médios ou pobres, nós somos seres humanos iguais no mundo inteiro. Ela vem nos mostrar que estávamos despreparados para acolher os nossos doentes de uma maneira suficiente, haja visto o que está acontecendo no Amazonas agora”, externou o vereador, para explicar o seu ponto de vista de que os parlamentos precisam ter representantes da área da saúde e que a saúde pública há tempos merece mais atenção dos gestores públicos.

“Eu como médico, aqui na Câmara, trabalharei intensamente principalmente pela melhoria da qualidade da saúde pública”, completou.

Quanto a relação com o Executivo, ele deixa claro que faz parte da base de apoio do prefeito José Carlos do Pátio, a quem diz respeitar muito, mas que irá debater com a sociedade os projetos mais polêmicos e que votará naquilo que considerar importante para a cidade. “Eu sempre, nesses três mandatos anteriores que tive, eu sempre tive uma postura independente…mas tenho uma postura independente com muita responsabilidade. Eu voto o que eu acho que é bom, questiono o que eu acho que não é necessário, mas jamais, independente de quem é o prefeito, deixar de votar esse ou aquele projeto simplesmente para ir contra o município ou contra o prefeito, ou porque alguém não cedeu alguma coisa que você quisesse”, concluiu.

Assista abaixo o vídeo com a íntegra da entrevista do vereador: