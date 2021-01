Dupla armada comete roubo em restaurante

Dois homens em uma motocicleta roubaram o telefone celular do proprietário de um restaurante localizado na Avenida Daniel Clemente, no bairro jardim Alvorada. O crime aconteceu por volta de 14 horas, no momento em que o proprietário do estabelecimento comercial estava guardando as cadeiras depois do seu expediente e se preparava para fechar o mesmo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, dois indivíduos de cor morena clara chegaram em uma motocicleta, sendo que o garupa portava uma arma de fogo.

Os dois anunciaram o roubo, mas quando chegaram ao caixa do restaurante, encontraram o mesmo já vazio, pois o proprietário já havia retirado o dinheiro do mesmo. Como viram o celular da vítima, R.S.O., de 43 anos, carregando próximo do caixa, a dupla acabou levando o mesmo e fugindo em direção ao bairro Parque Universitário.

Segundo a vítima, o veículo usado pelos dois indivíduos seja uma Honda Falcon de cor preta, e os dois vestiam roupas escuras. A polícia procura pelos dois.