Dupla invade mercado em Jaciara e realiza assalto em frente a criança

Câmeras de Segurança de um supermercado em Jaciara, interior de Mato Grosso, flagraram a ação de criminosos na última terça-feira (5). Dois homens armados invadem o local, sacam as armas e anunciam o assalto. Tudo isso em frente a uma criança, que assustada, sai correndo.

As imagens foram disponibilizadas a Polícia Civil. Um dos suspeitos foi preso e os comparsas identificados.

As imagens mostram dois homens, mas a Polícia confirmou a participação de um terceiro no crime que ficou do lado de fora do estabelecimento comercial dando apoio a dupla.

Veja o vídeo: