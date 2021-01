Durante assalto, três suspeitos são mortos em confronto com a ROTAM

O assalto a uma loja de eletrodomésticos em Várzea Grande na madrugada desta terça-feira 905), terminou com três suspeitos mortos por policiais da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam). Os acusados estavam armados e não possuíam documentos de identificação.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), os indivíduos foram surpreendidos pela ROTAM, quando deixavam a loja com vários objetos roubados. Durante o cerco da loja, os militares encontraram um buraco na parede, ao lado de uma alavanca, utilizada para quebrar a estrutura.

Ainda de acordo com informações do BO, o grupo era composto por quatro criminosos. Um deles fugiu ao notar a presença dos policiais com uma arma escondida. Os outros três estavam na parte superior da loja.

Foi acionado socorro para os baleados e os suspeitos foram levados ao Pronto-Socorro de VG em estado grave, mas não resistiram aos ferimentos.

Com o bando foram encontrados uma televisão Panasonic 40 polegadas, um ventilador, alavanca, alicate corta fio, uma pistola 9mm, um revólver 32, uma pistola Taurus (simulacro), um veículo Renault Clio, cinco munições de calibre 32 e quatro munições de calibre 9 mm.