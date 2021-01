Elenco do União se apresenta e inicia pré-temporada ⠀

O União Esporte Clube iniciou os trabalhos da temporada na tarde da última quinta-feira, (21). Diretores, comissão técnica, funcionários e atletas, se apresentarão no centro de treinamento do clube para avaliações e início dos trabalhos.

Na sexta-feira (22), os treinos com bola do elenco colorado comandado pelo técnico Júlio César Nunes e a sua comissão técnica, foi em dois períodos, com treinos técnicos e táticos.

No sábado a equipe também trabalhou e em dois períodos, no domingo a atividade pela manhã foi no estádio Luthero Lopes e a tarde na academia do clube. ⠀⠀

Com um elenco composto por 28 jogadores, a diretoria renovou com alguns jogadores e promoveu alguns nomes da base. 14 novos atletas foram contratados para a temporada. ⠀⠀

Confira o elenco colorado:⠀⠀

Goleiros: Neneca, Naldo, Evandro e Breno⠀⠀

Laterais Direito: Alex Rocha, Henrick e Patrick⠀⠀

Lateral Esquerdo: Leozinho, Gabriel e Jefinho⠀⠀

Zagueiros: Ferron, Thiago Costa, Abdala e Walisson⠀⠀

Volantes: Bruno Henrique, Nattan, Maranhão e Giovane⠀⠀

Meias: Igor Vieira, Patuta, Pikachu e Palácios⠀⠀

Atacantes: Luizão, Irapuan, Bruninho, Matheus, Dinei, Gabriel Índio e Lucas Bahia⠀

Pelo terceiro ano seguido, o União tem um calendário cheio de competições. Em 2021 o clube vai jogar o Campeonato Mato-grossense, a Copa do Brasil, o Brasileiro da Série D e uma possível Copa Verde.

A estreia no estadual será em casa, no dia 27 ou 28 de fevereiro, contra o Luverdense.