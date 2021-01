Em ato simbólico, enfermeira recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

Os primeiros profissionais que atuam na linha de frente do enfrentamento contra a Covid-19 em Rondonópolis começaram a ser imunizados contra a doença. Em um ato simbólico realizado no auditório da prefeitura, dez profissionais da saúde receberam primeira dose da vacina e a primeira a receber a agulhada que salva foi a técnica de enfermagem Gelci Salete Gomes de Moraes, que trabalha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Emocionada, ela contou que já teve a doença e se preocupava com a possiblidade de infectar novamente. “É muito emocionante, porque eu já tive com o vírus no mês de julho (do ano passado), não foi fácil, vimos perder muitas vidas, muitos colegas de trabalho, famílias perdendo entes queridos. A gente passa a conviver com isso e fica muito triste. Então, quando veio essa vacina e hoje quando tive a notícia que seria a primeira, eu fiquei muito feliz, porque tenho colegas que pela segunda vez já pegaram a Covid e a gente acaba preocupando. Como eu tenho comorbidade, eu fico muito preocupada. Então, quando recebi a notícia, fiquei muito emocionada”, declarou, ainda se atrapalhando com as palavras devido à emoção.

No mesmo tom, a técnica de enfermagem fala que agora torce para que os demais colegas da área da saúde e o restante da população sejam vacinados o quanto antes. “Eu fico feliz não só por mim, mas pelos meus colegas que logo vão ser vacinados. Eu torço não só pelo Brasil, mas pelo mundo, porque não é fácil você perder um ente querido. Eu me coloco no lugar de cada um. Então, eu agradeço a Deus por ter chegado essa vacina. Eu sou a primeira, estou feliz, mas vou ficar mais feliz quando todo mundo for vacinado”, completou.

Veja a lista dos outros profissionais da saúde que foram imunizados:

– Rosa Maria Alves, técnica de enfermagem da UPA;

– Clarice Pereira dos Santos – técnica de enfermagem Hospital Retaguarda;

– Maria Aparecida Paiva dos Santos – técnica de enfermagem Hospital Retaguarda;

– Zila Ferreira de Almeida Souza – técnica de enfermagem da pediatria;

– Ivair de Souza – Laboratório Central;

– Sabrina Machado – Laboratório Central;

– Heusnan Lima Freitas – SAMU;

– Eva Sebastiana – SAMU;

– Luciana Horta – Médica da UPA.