Em cerimônia de transmissão de cargo, Vander Masson empossa secretários

Na noite de ontem (1º), aconteceu nas dependências do Centro Cultural de Tangará da Serra, a cerimônia de transmissão de cargo de prefeito e a posse dos secretários da nova gestão 2021/2024. O evento teve início as 19 horas com público restrito e transmitido através das redes sociais para a população em geral.

Devido a problemas de saúde, o ex-prefeito da cidade, Fábio Martins Junqueira, não pode estar presente no ato. Martins enviou uma nota, lida na íntegra pelo cerimonial, onde discorreu a sua justificativa da ausência do evento e suas palavras de apoio ao novo prefeito Vander Masson (PSDB). O ex-chefe do Executivo municipal foi representado pelo Presidente da Câmara de vereadores, Fabio Brito (PSDB) que realizou a transferência da faixa.

Em coletiva de imprensa, Masson falou sobre seu plano de governo e suas principais metas para o desenvolvimento do município, além ainda de pautas emergenciais já neste início de gestão como ações na saúde, infraestrutura e água.

Durante e cerimonia também foram empossados os novos secretários que farão parte da gestão de Vander Masson. Na Saúde, Gicelly Maria Lorenzi Zanatta Sousa; na Educação, Vagner Constantino Guimarães; na Administração, Arielzo da Guia e Cruz; no Esporte, Luciano da Silva Góes, o Sassá; na secretaria de Fazenda, Angela Nascimento da Silva; na Assistência Social, Ana Lucia Adorno de Souza; na Infraestrutura, Marcos Scolari; na Agricultura, Rgério Rio; na Indústria e Comércio, Silvio José Smmavilla; no Meio Ambiente, Magno César; no Planejamento, Adão Leite Filho; diretor da Samae, Alceu Luiz Grappegia; Superintendência de Governo, Allyson Rodrigues Vargas; Ouvidoria Municipal, José Maria Barbosa; procuradoria do Município, Ruy Ferreira Junior.

Vander disse que procurou qualidades de conhecimentos técnicos e pessoas que tivessem boa relação pessoal para a escolha de cada representante. “Nós, pontualmente, identificamos o relacionamento, o conhecimento técnico a experiência. Muitas vezes, pode ter alguém que não tenha o conhecimento técnico, mas tem a experiência e também, procuramos contemplar que esteve com a gente em nosso grupo em nossa aliança ”, finalizou Masson.