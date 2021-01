Em nota de repúdio, Livia Andrade diz: ‘Nunca fui amante de ninguém’

Na tarde deste domingo (3), Livia Andrade publicou nas redes sociais uma nota de repúdio depois ter seu nome envolvido em uma grande polêmica. A apresentadora foi acusada pela influencer Pétala Barreiros de ser amante de seu ex-marido, o empresário Marcos Araújo.

Em um trecho do comunicado, Livia afirmou que se encontra solteira. “Hoje me encontro solteira, independente como sempre, nunca fui amante de ninguém, prezo pelo meu caráter, dignidade e não devo satisfação da vida minha vida afetiva”.

E seguiu: “Toda e qualquer pessoa que tentar me difamar, desonrar, me descontruir profissionalmente, moralmente e na condição de mulher, será processada e irei cobrar indenização. Automaticamente doarei para entidades que cuidam dos direitos da mulher”.

Entenda o caso

A polêmica se deu no final de 2020, quando Livia ingressou com uma interpelação judicial na esfera criminal contra Pétala, alegando receber ofensas da mesma, que declarou na internet que Livia seria amante do empresário.

No último dia 29, Livia revelou no Stories que iria processar a influencer. “Minha vida amorosa: eu já casei, já separei, já casei de novo, já voltei, e a vida segue. Eu não tenho que vir aqui dar satisfação. E isso não é esconder, é apenas não expor. Trato as coisas pessoais no pessoal”, disse a apresentadora.

“Treta de família eu não brigo com a minha família pela internet. Estou falando não por ser obrigada, estou falando porque estou me sentindo confortável nesse momento. Treta pessoal é treta pessoal, treta de Justiça resolve na Justiça treta de internet a gente resolve na internet. Como me envolveram numa treta na internet, eu tô aqui pra falar”, explicou a loira.

“A amante? Fui acusada, fui julgada, condenada por ser amante, por ser pivô de uma separação. Oi? Ô, florzinha, quando a gente quer ser famosa, quando a gente quer expor a nossa vida publicamente, esse é o lado negativo das coisas: as pessoas pesquisam a nossa vida. E eu, pra poder me defender, e tentar entender onde tinham me botado, eu fui pesquisar sua vida”, avisou Lívia.

“Não precisava ter me envolvido nessa p*** aí, vida dos outros. Não tenho nada a ver com isso, se a pessoa fez merda, se continuou com a merda, não é um problema meu. Por que é que as pessoas fazem merda e vocês estão tentando botar nas minhas costas? Vocês tiram do rabinho de uma mulher e botam no de outra mulher”, se revoltou.