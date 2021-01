Emanuel Pinheiro perde a compostura e critica deputados

O prefeito cuiabano Emanuel Pinheiro não gostou nada do fato de os deputados Janaina Riva, Romoaldo Junior, Doutor João e Thiago Silva, todos seus companheiros de MDB, terem votado favoravelmente ao projeto que autoriza o governador Mauro Mendes (DEM) a trocar o VLT pelo BRT.

Emanuel não concorda com a decisão e transformou o tema num verdadeiro cabo de guerra com o governador, de olho em se mostrar como o nome da oposição e ganhar musculatura para disputar o cargo de governador em 2022. Para ele, a decisão foi tomada de forma unilateral e chegou até a judicializar a situação, levando o assunto para os tribunais.

Em rota de colisão com lideranças de seu partido, que faz parte da base aliada do governador, Emanuel criticou duramente a posição dos deputados do MDB. “Minha bancada inteirinha, como vaquinha de presépio, votou sem discutir nem conhecer nada da realidade”, disparou.

A ira do prefeito cuiabano também se estendeu ao partido que ainda faz parte. “Que partido é esse que está totalmente desconectado com as ruas, com o sentimento popular?”, continuou, deixando claro que sua saída da sigla está em estágio bem avançado.