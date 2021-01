Emanuel tenta judicializar troca de modal e reacende briga

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), que nunca se entendeu muito bem com o governador Mauro Mendes (DEM), parece ter declarado guerra de vez ao gestor estadual. Isso porque Pinheiro levou para os tribunais a questão da troca do modal do transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande.

Emanuel reclama de não ter sido ouvido antes da tomada de decisão que abandonou o projeto do VLT e adotou de volta o projeto original do BRT, que além de mais barato para ser construído, propiciaria passagens mais baratas para os usuários do sistema. Assim, ele se deu ao direito de tentar paralisar todas as ações do governador, mas o STJ entendeu que não havia razoabilidade em tal ação.

Candidato à sucessão de Mendes, o prefeito da capital quer a todo custo vender a imagem de principal opositor do governador, torcendo para que o seu desgaste seja grande até 2022, o que poderia lhe render u bom discurso. Caso contrário, toda essa correria pode resultar em nada.

Vamos acompanhar…