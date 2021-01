Enem: MEC usa rede social para dar dica do tema da redação deste ano

O Ministério da Educação (MEC) surpreendeu estudantes que farão a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ao usar uma rede social oficial, nessa terça-feira (05), para dar uma dica sobre o possível tema da redação deste ano.

A situação ocorreu após o MEC deixar uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram oficial do Órgão, para que os participantes do exame pudessem tirar dúvidas sobre as provas. Muitas perguntas referiam-se ao tema da redação. Contudo, a informação é proibida de ser divulgada antes do início das provas, para garantir a igualdade entre os participantes. Ainda assim, foi publicada uma resposta com a promessa de uma “dicazinha”.

“Vocês pediram spoiler sobre a redação do Enem. Spoiler, eu não posso dar, mas segue uma dicazinha para vocês”, escreveu o MEC na publicação.

A dica dada pelo Ministério destaca a importância da competência 4 do manual de correção da redação do Enem, que avalia se o candidato demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação do texto.

Em seguida, o MEC fez outra postagem ressaltando os investimentos feitos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na formação de professores.

Essa não é a primeira vez que o Ministério da Educação usa as redes sociais para dar pistas sobre o tema da redação. Desde 2017 o MEC e o Inep divulgam dicas dos temas de redação do Enem.

Cronograma Enem 2020

Prova impressa: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março