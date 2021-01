Erosão ameaça cabeceira de ponte que liga ao Jardim das Flores

Uma grande erosão ameaça derrubar a cabeceira da ponte que fica no prolongamento da Avenida Ponce, ligando os bairros Padre Rodolfo e Jardim das Flores. No local, se formou um grande buraco, que já consumiu a maior parte terra que fica na cabeceira da ponte e do asfalto sobre a via, o que pode aumentar ainda mais com as constantes chuvas dos últimos dias.

A situação preocupara a comunidade, que cobra uma solução por parte do poder público para o problema. “A ponte daqui já foi interditada várias vezes, já pedimos ponte de cimento. Isso daí vem a dez anos a gente pedindo ponte de cimento, porém as autoridades não ouvem o que a gente clama. Aqui já teve acidente de pessoas com carro que quase caíram da ponte dentro da água. Com moto, várias pessoas já tiveram acidentes. Eu clamo ao prefeito, clamo a Coder para resolver o problema dessa ponte, que está insustentável”, reclamou o morador Jairo Vicente.

Ele conta que o ônibus do transporte coletivo que atende aos moradores do Jardim das Flores passava pela ponte, mas devido ao estado caótico da mesma, ele está tendo que fazer uma grande volta e passando pela Avenida Bandeirantes, aumentando ainda mais o movimento da via e criando transtornos para a população que usa o transporte público, que precisa caminhar mais para chegar até o local por onde o ônibus está passando.

Por conta da situação, apenas motociclistas tem conseguido passar sobre a ponte, mas o morador, que também é membro do Conselho de Segurança (Conseg), alerta para os riscos do restante da cabeceira da ponte poder rodar a qualquer momento. “A gente pede para as pessoas que caminham por aqui e passam de moto precisam ter cuidado aqui, porque se desbarrancar mais um pouquinho aqui, não passa mais ninguém”, completou.

ESCURIDÃO

O senhor Jairo Vicente também aproveitou para cobrar que seja instalada a iluminação sobre a ponte que existe na Avenida Bandeirantes, que de noite fica completamente escura no período noturno, inclusive causando acidentes.

OUTRO LADO

Questionada sobre a situação e sobre a previsão de reparos na ponte e da construção de uma ponte de concreto no local, a prefeitura não se manifestou até o fechamento dessa matéria.

Veja abaixo a íntegra da fala do morador: