Estado entrega R$ 1,9 milhão em fardamento para servidores do Sistema Penitenciário

Ao todo, os 2.400 servidores do sistema serão contemplados; essa é a segunda entrega realizada pela atual gestão

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio da Adjunta de Administração Penitenciária, contemplará os 2.400 servidores do Sistema Penitenciário com novos fardamentos. O investimento é de mais de R$ 1,9 milhão e beneficiará não só os policiais penais, mas também os servidores administrativos do sistema.

A entrega simbólica ocorreu na manhã desta terça-feira (5), quando o secretário adjunto de Administração Penitenciária, Emanoel Flores, apresentou parte das vestimentas a serem entregues, entre elas coturno e capa do colete. Além destas, também serão entregues calças gandola, cintos e camisetas.

Nesta entrega também estão previstos 200 fardamentos completos adequados ao Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e 60 ao Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas (SOE), as forças especializadas da Polícia Penal mato-grossense. Esta é a segunda vez que a atual gestão fornece fardamento aos servidores do penitenciário, sendo que a primeira ocorreu em 2019.

“Gostaria de agradecer a nossa equipe que trabalhou na aquisição destes uniformes, pois sabemos das dificuldades e o tempo que leva para se fazer este processo. Esta é a segunda vez que fazemos este tipo de entrega e agora temos um diferencial: contemplará todos os servidores, não só os policiais penais, mas toda a parte administrativa, ou seja, 100% dos nossos trabalhadores”, destacou o secretário adjunto de Administração Penitenciária, Emanoel Flores.

Diretor da maior unidade penal de Mato Grosso, a Penitenciária Central do Estado (PCE), Agno Ramos comemorou a aquisição, principalmente porque esta será a primeira vez que o Governo do Estado investe em fardamento especializado para o GIR – grupo do qual ele é coordenador.

“Agradecer em nome de todos os policiais penais o empenho e o carinho que a Administração Penitenciária tem conosco, adquirindo e contemplando pela primeira vez o GIR. Alguns servidores já estão precisando de novas fardas e acredito que isso dará um ânimo e uma elevada na autoestima destes guerreiros”, pontuou Agno.

A presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen/MT), Jacira Maria da Costa, acompanhou a entrega parabenizando aos servidores que estiveram envolvidos na aquisição e satisfeita por todas as carreiras terem sido contempladas pela entrega.

“Só agradecer aos gestores que estiveram envolvidos para que isso pudesse ser uma nova realidade para nós. Dessa vez a entrega contemplará todas as carreiras dentro do sistema, aumentando o rol dos trabalhadores todos uniformizados, o que vai ajudar a dar uma cara nova também à secretaria”, finalizou a presidente do Sindspen.