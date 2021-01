Estreando como secretário, Alexandre Maia diz que quer melhorar imagem da Câmara

O novo secretário de Comunicação da Câmara de Rondonópolis, Romildo Alexandre Gonçalves, 46 anos, mais conhecido como Alexandre Maia, nome artístico que adotou há tempos, diz que pretende ter uma boa relação com a imprensa rondonopolitana e trabalhar para melhorar a imagem do Legislativo. Mais conhecido por seu trabalho no jornalismo radiofônico, ele conta que encara com naturalidade o novo desafio.

Ele diz que encara a nova missão como um desafio e que se sente preparado para desenvolver um bom trabalho frente à Comunicação do Legislativo. “Isso para mim foi uma novidade, mas não me é estranho, porque a gente já atua na imprensa a 30 anos. Então, a gente só mudou de lugar, o modo de fazer o trabalho. Porque na rádio o que a gente fazia era diferente, mas o espírito e a dedicação é a mesma. A nossa ideia é que a Câmara seja realmente do povo e que a imprensa nos ajude a divulgar tudo o que acontece de bom para a população a partir daqui”, externou.

Bastante conhecido no meio, Maia diz que o seu trabalho será facilitado pelo fato de o mesmo manter um bom relacionamento com todos os profissionais da comunicação. “Eu não tenho inimizades entre os companheiros de imprensa. E agora estamos batalhando para contratar uma agência (de publicidade) para que a Câmara possa aparecer um pouco mais”, anunciou.