Fim de semana tem plantão na Vila Itamaraty, Parque das Rosas e Margaridas

A Secretaria Municipal de Saúde vai manter o plantão de atendimento deste fim de semana, dias 2 de 3 de janeiro de 2021, na Policlínica da Vila Itamaraty e no posto de saúde dos bairros Parque das Rosas e Margaridas. O horário de funcionamento do plantão vai das 6 horas até o meio-dia.

Essas duas unidades fazem parte do projeto Sentinela, criado para atender exclusivamente pessoas com sintomas da covid-19 e outras síndromes gripais.

O atendimento regular tanto nas unidades Sentinela como nos demais postos de saúde volta na segunda-feira, dia 4 de janeiro.

A Saúde lembra de importância, especialmente nesse período de comemorações, do uso frequente de máscara e do distanciamento social para evitar a contaminação e também do isolamento obrigatório para quem estiver contaminado evitando a proliferação do vírus.