Fique atento ao fuso horário para não ficar de fora do Enem

O estudantes que vão fazer a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (17) devem ficar atentos ao fuso horário, em especial aqueles que moram na região Norte do país. O MEC (Ministério da Educação) usa como base o horário de Brasília.

Quem mora no Acre e no Amazonas deve acordar mais cedo para fazer a prova. Às 11h30 em Brasília, horário de abertura dos portões, será respectivamente 9h30 e 10h30 nesses estados. Já Fernando de Noronha está uma hora a frente de Brasília, 12h30.

Como medida de biossegurança para evitar aglomeração na entrada da prova e, assim, evitar a propagação do coronavírus, os portões abrirão meia hora mais cedo. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) orienta que os candidatos cheguem com antecedência ao local do exame e levem o cartão de confirmação.

Todos os participantes devem manter a distância de 1,5m. O uso de máscara é obrigatório durante todo o tempo que o candidato estiver no local de prova. Durante a identificação do participante será necessária a higienização das mãos com álcool em gel antes de entrar na sala. Nos locais de prova, serão disponibilizados recipientes próprios com álcool.