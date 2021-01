Fogo destrói veículo em garagem de residência no João Moraes

A proprietária de um veículo Gol precisou acionar o Corpo de Bombeiros para controlar as chamas no próprio carro por volta das 23h desta terça-feira (05), no bairro João Moraes, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as informações, o automóvel estava na garagem quando pegou fogo. Uma pessoa que notou as chamas saindo da casa, foi até o portão da residência e chamou pela dona no portão que já estava dormindo.

O carro ficou totalmente destruído. Outros familiares também acompanharam o trabalho dos bombeiros no local. Ainda não se sabe as causas das chamas.

Porém, de acordo com informações da proprietária, o carro esteve em uma oficina para trocar a película de proteção dos vidros.

Mas, as ao chegar em casa, ela observou que os mesmos não pararam fechados, então, ela colocou pedaços de plásticos nas portas para evitar que molhar caso chovesse.