Foragidos da Justiça são capturados em Cuiabá, Jaciara e Rondonópolis

Policiais militares capturaram na segunda e terça-feira (25 e 26), cinco foragidos com mandados por homicídio, tráfico de droga e roubo. Somente em Jaciara foram três ocorrências, sendo uma delas o procurado estava com dois mandados abertos.

Na capital, o homem procurado por homicídio com documento expedido pela 12ª Vara Criminal foi detido durante uma abordagem. A equipe do 3º BPM patrulhava pela avenida Governador Valadares, no bairro Altos da Serra e iniciou o procedimento em um grupo de homens que conversavam na frente de uma distribuidora de bebidas.

No bairro Sagrada Família, em Rondonópolis, os policiais do 5º BPM pararam um motociclista e descobriram ser procurado por roubo. A motocicleta Honda Biz amarela foi deixada na frente da delegacia.

A primeira ocorrência em Jaciara foi atendida pela equipe do Grupo de Apoio da 7ª Companhia ficou sabendo da localização de um procurado da justiça por tráfico de droga, com mandado aberto pela 3ª Vara Criminal, que estaria em uma mercearia. No estabelecimento comercial, o denunciado não apresentou resistência.

Na zona rural da cidade, a informação apontava que o procurado por roubo estaria trabalhando em uma usina. Ele foi rendido na entrada na empresa.

No bairro Francisco Martelli, a informação chegou via disque-denúncia que o homem procurado com dois mandados abertos, sendo um por homicídio e o outro por roubo, estaria em um assentamento. Quando os policiais chegaram, o denunciado já estava na companhia de seu advogado e seguiu com ele até a delegacia da cidade.