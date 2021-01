FT apreende bebidas e droga em festa com adolescentes

Equipes da Força Tática faziam rondas pela região do Jardim Progresso, na noite desta sexta-feira (22), quando se depararam com uma aglomeração de pessoas em uma determinada rua do bairro, em Rondonópolis-MT. Ao se aproximarem do local, diversos adolescentes saíram correndo.

De acordo com as informações, a festa estava sendo realizada em uma residência. Durante abordagem foram apreendidas garrafas de bebidas alcoólica e porções de droga.

Além disso, mais de cinco menores foram detidos. Duas pessoas de 19 e 23 anos também foram encaminhados para 1ª Delegacia de Polícia.

Vale ressaltar que ainda estamos em um período de pandemia do novocoronavirus. Portanto, a orientação é evitar aglomeração.