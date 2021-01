Garoto que foi ferido por coice de cavalo fez cirurgia e continua internado

O garoto Enzo Gabriel, de apenas um ano e seis meses, atingido na cabeça por um coice de cavalo, passou por uma cirurgia ainda na noite de ontem (5) e segue internado na UTI Pediátrica da Santa Casa. O acidente aconteceu por volta de meio-dia em uma fazenda dos avós maternos da criança, distante cerca de 90 quilômetros de Rondonópolis, na região da Serra da Petrovina.

De acordo com o vereador Denilson Sodré, o Dico, avô do garoto, o mesmo passou por uma cirurgia neurológica de emergência ainda na noite de ontem e hoje (6), por volta de 3 horas, Enzo Gabriel foi transferido para UTI Pediátrica da Santa Casa, onde permanece internado.

“É muito triste. Pelo fato dele estar sempre no meu sítio, onde tem só galinhas no quintal, ele corria solto por lá. Mas ele estava na fazenda dos sogros da minha filha e fazenda é diferente e num momento de descuido ele se aproximou do cavalo e acabou atingido na cabeça. Com isso, ele teve um afundamento no crânio, que pressionou o cérebro e teve que fazer uma cirurgia urgente”, explicou o avô da criança.

Ainda de acordo com ele, o garoto permaneceu sedado, até que nas primeiras horas do dia ficou agitado por conta da diminuição do efeito da sedação, mas esta foi reforçada e Enzo Gabriel permanece estável. “Hoje de manhã, por volta de 9 horas, ele fez uma tomografia e o médico ficou satisfeito com o que viu, o que também nos deixa bastante confiantes na sua recuperação”, completou Dico, que passou toda a noite e a manhã de hoje com o menino.

Agradecimentos

O avô da criança acidentada fez questão ainda de agradecer à equipe médica responsável pela cirurgia e as milhares de mensagens que tem recebido pelas suas redes sociais, coisa que ele não tem conseguido responder. “O médico mesmo disse que o resultado da cirurgia foi excelente. A equipe médica toda se comoveu muito e estão de parabéns mesmo”, externou.

“Eu creio que Deus já agiu na vida dele e o caso dele é gravíssimo, mas estamos vendo que pela gravidade do ocorrido, ele poderia ter falecido na hora, então, apesar de seu estado ser grave, estamos confiantes e creio que Deus já agiu na vida dele. Eu quero agradecer as orações, muita gente fazendo correntes, muita gente mandando mensagem. É muita gente e u não tenho conseguido responder a todos, mas quero agradecer que as orações de vocês estão sendo importantes”, concluiu o avô da criança.