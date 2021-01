Garoto que se acidentou com bicicleta na Galileia não resiste e morre

O garoto que se acidentou na zona rural do Distrito de Nova Galileia, acidente ocorrido no último domingo (3), não resistiu aos ferimentos e morreu na noite dessa quarta-feira (6). Ele se feriu gravemente no pescoço, supostamente com o guidão da sua bicicleta e ele estava internado na UTI Pediátrica da Santa Casa, depois de ser operado no Hospital Regional.

O acidente na tarde do dia 3 e foi transportado no veículo da própria família até a entrada de Rondonópolis, onde encontrou com uma Unidade Avançada do Samu, que de imediato iniciou os procedimentos de trauma antes de leva-lo para o HR.

Lá, ele chegou a ser operado antes de ser transferido para a UTI Pediátrica da Santa Casa, onde permanecia internado em estado gravíssimo, mas na noite da quarta-feira, acabou não resistindo aos ferimentos e acabou morrendo.