Gás de cozinha fica 6% mais caro a partir de quinta – feira (07)

A Petrobras elevará o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), conhecido como gás de cozinha, em 6% a partir desta quinta-feira (6). Com o reajuste, o valor praticado pela Petrobras irá a R$ 35,98 por 13kg do produto nas distribuidoras.

O reajuste segue a alta do preço do petróleo no mercado internacional, que nesta quarta-feira fechou cotado a US$ 54,30 o barril do tipo Brent. Em 2020, a alta do GLP foi de 21,9%.

Em nota, a Petrobras afirmou que desde novembro de 2019 igualou os preços de GLP para os segmentos residencial e industrial/comercial, e que o produto é vendido pela Petrobras às distribuidoras a granel. “As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final”, frisou a estatal.

A Petrobras afirmou ainda que os preços de GLP praticados por ela tem como referência o valor de paridade de importação, formado pelo valor do produto no mercado internacional, mais os custos que importadores teriam, como frete de navios, taxas portuárias e demais custos internos de transporte para cada ponto de fornecimento, também sendo influenciado pela taxa de câmbio.