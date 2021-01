Gasolina sobe pela 6ª semana, mas etanol só compensa em 3 Estados

O preço médio cobrado pelo litro da gasolina nos postos brasileiros subiu pela sexta semana seguida e passou ser R$ 4,565, valor 1,06% superior ao do período anterior. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Mesmo com a valorização da gasolina, que supera os 3% no período de ganhos, abastecer com etanol só vale a pena nos Estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Em todo Brasil, o litro do álcool combustível subiu 0,75% na semana e custa, em média, R$ 3,204.

A comparação leva em conta que utilizar o etanol só vale a pena quando o valor do combustível custar menos do que 70% do preço cobrado pela gasolina. A análise considera que o veículo com álcool gasta mais litros para percorrer a mesma distância do que com gasolina.