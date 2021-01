Gefron recupera veículos e prende suspeito com mandado de prisão em aberto

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) recuperou quatro motocicletas e um veículo Fiat Strada na região de fronteira. Além disso, uma pessoa com mandado de prisão em aberto foi presa pelos operadores de fronteira. As três ocorrências foram registradas na última quarta e quinta-feira (30 e 31.12).

O primeiro caso ocorreu na tarde da quarta-feira, em Porto Esperidião (374 km de Cuiabá). Durante patrulhamento pela BR-174, quatro motocicletas foram vistas andando em alta velocidade pela estrada. Os policiais deram a ordem de parada para abordagem, mas os suspeitos ignoraram os avisos.

A equipe do Gefron conseguiu fazer a abordagem após um longo trecho percorrido. Ao realizar a checagem via base Gefron, os policiais constataram que as quatro motocicletas apresentavam sinais de adulteração e foram roubadas/furtadas na cidade de Várzea Grande.

Diante dos fatos, as quatro motocicletas e os três suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres. O prejuízo ao crime é de aproximadamente R$ 49.400.

A segunda ocorrência foi registrada também na quarta-feira, próximo às 21h, no Posto do Avião Caído, quando a equipe realizou a abordagem a um veículo Fiat Strada que trafegava sentido Bolívia. Durante checagem via base Gefron, foi constatado que o carro possuía restrição de circulação. Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para a Defron.

Já a terceira ocorrência foi registrada na tarde da última quinta-feira, também no Posto do Avião Caído. Ao realizar abordagem a um suspeito, após checagem via base Gefron foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de São José do Rio Claro. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Porto Esperidião para providências.