Geraldo Luis vai estrear em horário nobre, que já foi de Gugu e Xuxa

Geraldo Luis volta para as telinhas da Record TV na próxima quarta-feira (20), às 22h30, no comando do A Noite É Nossa. A atração, inspirada nos grandes programas de auditório que fizeram sucesso na televisão brasileira, chega para ocupar um espaço nobre na grade da emissora.

Isso porque, grandes nomes da comunicação, como Gugu Liberato e Xuxa Meneghel, já se apresentaram nas noites de quarta-feira, mesmo horário que será ocupado por Geraldo, a partir da semana que vem.

Gugu, saudoso apresentador que morreu em novembro de 2019, fez muito sucesso no comando da atração que levava o nome dele. A estreia aconteceu em 2015 e marcou a volta do comunicador para a Record TV depois de quase cinco anos. O programa Gugu mesclava entretenimento, informação, emoção e música. Além disso, ele também apresentou o reality show musical Canta Comigo na mesma faixa horária.

A eterna Rainha dos Baixinhos, por sua vez, brilhou à frente de duas atrações: a primeira temporada do The Four e as cinco edições do Dancing Brasil.

A Noite É Nossa vem para somar a essa tradição e vai misturar humor e emoção, além de trazer reportagens curiosas, quadros inéditos, musicais e brincadeiras no palco. O programa tem direção-geral de João Scortecci.